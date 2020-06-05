ВОЗ оценила последствия отказа от прививок от коронавируса

05.06.2020, 13:48, Новости дня

Отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Данные настроения отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации», – передает ТАСС ответ Вуйнович на вопрос о причинах скепсиса, который многие люди выражают по поводу возможной вакцинации населения от коронавируса.

«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», – отметила она.

Представитель ВОЗ в РФ подчеркнула, что вакцинация является одним из самых эффективных и безопасных способов профилактики болезней.

«В настоящее время она позволяет предотвратить ежегодно 2-3 млн смертей, а при достижении глобального охвата вакцинами можно было бы избежать еще 1,5 млн летальных исходов», – отметила она.

Так, негативная тенденция наблюдается, например, по ситуации с ростом заболеваемости корью в некоторых странах, где ранее с этой болезнью практически полностью справились.

По ее словам, отказ людей от вакцинации связан с целым комплексом причин, «включая беспечность, недоверие к вакцинам и отсутствие удобного доступа к услугам по вакцинации».

Кроме этого, Вуйнович указала на опасность перекладывания ответственности с себя на других в надежде на то, что прививаться самому не придется, если остальные пройдут вакцинацию. «Вес этих причин может быть разным в разных группах населения, и соответствующие поведенческие аспекты необходимо изучать», – заключила она.

Напомним, ранее вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».