 

Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

05.06.2020, 13:35, Новости дня

Судьбу поправок к Конституции РФ определят граждане страны, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин обратится к россиянам в связи с голосование по поправкам в Конституцию, если посчитает необходимым. При этом Песков подчеркнул неуместность рассуждений о том, что будет с конституционными поправками, если результат голосования по ним будет отрицательным.

"Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки, — напомнил Дмитрий Песков. — Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента".

Также пресс-секретарь главы российского государства добавил, что эпидемическая ситуация находится под контролем Центризбиркома и Роспотребнадзора. Они, по словам Пескова, отслеживают ситуацию и регулируют соответствующий режим, сообщает ТАСС.

Голосование по поправкам в Конституцию планировалось на 22 апреля 2020 года. Однако пандемия коронавируса COVID-19 внесла поправки в этот процесс. В результате, голосование пройдет с переносом более чем на три месяца – 1 июля. Владимир Путин пояснил, что здоровье людей – это главное. ЦИК утвердил порядок интернет-голосования по поправкам в Конституцию.



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