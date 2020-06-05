Строителям театрального комплекса на Русском острове выплатили долги по зарплате

05.06.2020, 13:35, Новости дня

Строителям театрального комплекса на Русском острове выплатили долги по заработным платам на сумму 97 миллионов рублей. Об этом сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на областную прокуратуру.

Контрольное ведомство провело проверку соблюдения ООО "СтройТрансГаз-Восток" трудового законодательства. В итоге выяснилось, что компания не выплачивала зарплаты более чем 1,7 тысячи сотрудникам.

В настоящий момент задолженность полностью погашена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом". Виновники будут привлечены к административной ответственности. Штраф составит 30 до 50 тысяч рублей рублей.

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ГТРК "Владивосток"