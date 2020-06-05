 

Строителям театрального комплекса на Русском острове выплатили долги по зарплате

05.06.2020, 13:35, Новости дня

Строителям театрального комплекса на Русском острове выплатили долги по заработным платам на сумму 97 миллионов рублей. Об этом сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на областную прокуратуру.

Контрольное ведомство провело проверку соблюдения ООО "СтройТрансГаз-Восток" трудового законодательства. В итоге выяснилось, что компания не выплачивала зарплаты более чем 1,7 тысячи сотрудникам.

В настоящий момент задолженность полностью погашена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом". Виновники будут привлечены к административной ответственности. Штраф составит 30 до 50 тысяч рублей рублей.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Илларионов: Реальное число погибших от коронавируса вдвое больше

16.04 / В США нашли «нулевого пациента» с коронавирусом из Уханя

06.05 / В США убили ученого, подготовившего важное открытие о коронавирусе

22.04 / Niezależna – коронавирус позволит России стать федерацией не в теории, а на практике

09.05 / NTD – люди с нарушениями слуха просят делать маски прозрачными, чтобы не оказаться в двойной изоляции

18.04 / Le Monde – «делают тяжёлую работу за французов» — иностранные врачи воюют с пандемией за мизерную зарплату

29.05 / Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина

30.05 / В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»

14.04 / Отменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

19.04 / Эксперт разъяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска