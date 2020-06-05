Личное: Виноваты или нет?

05.06.2020, 13:33, Разное

На днях стало известно, что Верховный суд Башкирии оправдал двоих фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе, а третьему скосил срок и сумму компенсации.

Событие было резонансным, наверняка вы его помните.



Фото: Соцсети

Руководители отдела МВД устроили на рабочем месте пьянку с девками, одна служащая свалила вовремя, а вторая наутро подала заявление, что трое начальников её хорошенько попробовали.

В конце прошлого года суд впаял всем трём подозреваемым реальные сроки.

Защита обвиняемых подала апелляцию в Верховный суд региона, а тот — внезапно! — освободил двоих от приговора.

Мол, за недостатком доказательств вины.

Как же так вышло, остаётся только гадать. У меня, даже ввиду наличия приговора, сколько доводов за виновность, столько и против.

Кто его знает, что там на самом деле было?

И в этом — большая беда. Объясню, в чём именно эту беду я вижу.

Когда человек попадает в отделение полиции, с ним может произойти всё, что угодно. ОВД Дальнее, где задержанного трахнули бутылкой из-под шампанского, помните? Вот я — об этом.

Да и не только. Попадая в отделение, человек оказывается крайне незащищённым от произвола. Сколько случаев, когда нужные показания выбиваются?

И изнасилование в Уфе — было оно, не было — мы теперь не узнаем. А если девушка просто так обвинила людей — разве честно сажать их? А если она не врала — разве можно оставить тогда насильников на свободе?

Что я предлагаю?

Необходимо создать Единый центр слежения за полицией. В каждый полицейский участок — камеру высокого разрешения. В каждое помещение, в коридоры, сортиры, на вход и окрестности — по камере. На каждого полицейского заодно.

И все данные по сотовой связи пусть стекаются в этот Единый центр, к засекреченным работникам которого никто не сможет подлезть, чтобы договориться.

Заявила дознавательница об изнасиловании? Следственный комитет направляет запрос в Единый центр слежения за действиями полиции и получает все видеоматериалы. Говорит человек, что его пытали? Снова запрос и в ответ — картинка со звуком.

Снял полицейский с себя камеру — увольнение. Сломал камеру в отделении — уголовный срок. Каждая камера раз в минуту посылает сигнал в Центр о своей исправности или неисправности.

Вот так легко решается проблема беззакония. Если всё происходящее в отделении, включая санузлы и подвалы, будет фиксироваться, ни один полицейский не станет нарушать закон. А если кто и нарушит, то и ответит за это.

И люди станут относиться к полиции без страха. У человека не выбьют показания, не станут его пытать, он спокойно — не на трясущихся ногах! — зайдёт в полицию, будучи уверенным, что в отделении ему бояться нечего.

Я вам больше скажу: такая фиксация выгодна не только нам, гражданам, но и всем честным полицейским. Сколько их обвиняют зазря? Так вот с камерами у них будут доказательства их честности.

Хотели бы такое?