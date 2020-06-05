Мнение: Гуайдо скрывается в посольстве Франции

05.06.2020, 13:30, Разное

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ареаса подтвердил ходившие еще с мая сообщения о том, что Гуайдо с начала мая скрывается на территории одного из европейских посольств в Каракасе.

По официальной информации Гуайдо скрывается на территории посольства Франции в Каракасе с первых чисел мая, сразу после того, как была разгромлена попытка военного переворота в Венесуэле и были опубликованы документы за подписью Гуайдо, где он обещал выплатить ЧВК Silvercorp и ее руководителю Джордану Гудро 220 млн. долларов после захвата власти. Помимо подписи Гуайдо, там поставили подписи двое его подельников.

После этого "демократический лидер" срочно собрал манатки и бежал в французское посольство, откуда он и делает заявления по скайпу, делая вид, что он чем-то в Венесуэле управляет.

С середины мая посольство Франции находится под наблюдением спецслужб Венесуэлы, по поводу чего французы уже высказывали протест.

Венесуэльские власти называют Гуайдо "скрывающимся от правосудия". Ареаса пообещал, что Франция заплатит цену за это очень скоро. Такие же угрозы были озвучены и в адрес Испании, на территории посольства которой еще со времен прошлогоднего военного переворота (который также провалился) скрывается еще один "борец за демократию на деньги США" Леопольдо Лопес.