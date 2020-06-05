В больницы Краснодарского края по нацпроекту поступило новое оборудование

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05.06.2020, 13:30, Новости дня

Аппараты ультразвуковой визуализации поступили в медучреждения в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование получили клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара, центральные районные больницы в Славянском, Каневском, Тихорецком, Лабинском, Тимашевском, Кущевском и Туапсинском районах, а также городские больницы Анапы, Кропоткина и Горячего Ключа.

«Системы ультразвуковой визуализации предназначены для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда экстракорпоральных и интракорпоральных процедур», – передает официальный сайт региона сообщение регионального минздрава.

В ведомстве добавили, что такие системы используются для ультразвуковой визуализации во время кардиологических процедур, исследований сосудов и хирургии внутренних нарушений.

Напомним, в этом году общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» достигло порядка 7 млрд рублей. Это более чем в полтора раза превышает сумму прошлого года. Ранее две больницы и два онкодиспансера региона получили новое оборудование для борьбы с онкологией на общую сумму более 45 млн рублей. 



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