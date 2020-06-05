 

Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили друг друга с топазовой свадьбой

05.06.2020, 13:30, Разное

Сегодня музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и эстрадная певица Валерия отмечают день рождения семьи. Знаменитости трогательно в социальных сетях поздравили друг друга с топазовой свадьбой.
52-летняя певица Валерия в Instagram-аккаунте, поздравляя свою вторую половину с топазовой свадьбой, написала: «5 июня — День рождения нашей семьи. Нам уже 16 лет. Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно». Исполнительница «Часиков» выразила благодарность супругу за его надежность и поддержку. Обладательница 13 премий «Золотой граммофон» отметила, что за прожитые годы вместе они научились быть одним целым, но при этом ещё свежи романтические чувства.

51-летний генеральный директор телеканала «Авто Плюс» Иосиф Пригожин обратился к супруге с ответным постом в своём микроблоге: «Солнышко моё, со знаменательным днём нас! 17 лет вместе и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки говорили, что наш брак ненадолго!». Звёздная пара смогла со временем проверить на прочность свои чувства, с каждым годом отношения только укреплялись.

У каждого из супругов это третий брак и, несмотря на то, что совместных наследников у них нет, Пригожин относится к детям Валерии Анне и Артемию как к родным. Фолловеры поздравили знаменитостей с красивой датой, пожелали здоровья и благополучия, а также отметили, что у звёздной пары сложился прекрасный тандем: «Счастья вашему дому! Ваш союз – олицетворение вечной, неразделимой любви!».



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