В Кремле оценили последствия коронавируса для экономики и граждан России

05.06.2020, 13:30, Новости дня

Российские власти четко фиксируют последствия распространения коронавируса для экономики и граждан, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле ситуацию в РФ более напряженной, чем раньше, и считают ли, что-то из-за экономической ситуации вырос протестный потенциал в России.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки экономики документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.