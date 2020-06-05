Мнения: Чем грозят РФ и Китаю американские биолаборатории

05.06.2020, 13:30, Новости дня

Эпидемия коронавируса резко актуализировала некоторые вопросы – например, тему биологической угрозы, которую представляют Соединенные Штаты.

Эпидемия коронавируса резко актуализировала некоторые вопросы – например, тему биологической угрозы, которую представляют Соединенные Штаты.

На постсоветском пространстве регулярно всплывали истории об американских биолабораториях, развернутых вдоль российских границ. И до коронавируса тема была, в общем-то, из разряда хайповых теорий заговора – призрачная и непонятная угроза вызывала интерес зрителей, но не более того. Однако эпидемия коронавируса прекрасно продемонстрировала, к каким убыткам и ограничениям приходится прибегать для борьбы со сравнительно неопасным и не особо летальным вирусом. И неважно, в какой стране этот вирус возникает – мир стал настолько маленьким, что болезнь легко перескакивает из пораженной страны к соседям.

Конечно, сам коронавирус (судя по заявлениям специалистов) имеет все-таки естественное происхождение. Однако устроенный эпидемией хаос (людские и экономические потери, а также рост протестной активности из-за карантинных мероприятий в отдельных странах), можно не сомневаться, уже изучается специалистами по ведению гибридных войн. И, не исключено, уже переписываются (на основе, опять же, реального опыта) специальные методички по интеграции биологической войны в общий план холодных и прохладных войн с потенциальными противниками. Для них нужны новые вирусы, которые будут более управляемыми и более летальными для конкретных групп населения (условных русских или ханьцев).

Проводить подобные исследования в США нельзя – это опасно (мало ли – вдруг вирус вырвется из лабораторий), неэффективно (нужно ж подопытных привозить), да и политически нецелесообразно. Власти всех без исключения штатов будут категорически против таких испытаний на своей территории. Наконец, это банально незаконно – Штаты все-таки являются подписантами Конвенции по запрещению разработки биологического оружия. Конечно, американцы делали все для выхолащивания этой конвенции – например, заблокировали создание эффективного механизма верификации, чем регулярно возмущались российские дипломаты – однако все равно размещать такие объекты в США опасно.

Близко, удобно, безопасно

Так зачем испытывать все вышеуказанные неудобства, когда площадки для лабораторий готовы предоставить другие страны? Где ученых никто не тронет, где местных жителей никто не спросит, где под рукой будут нужные образцы для экспериментов и где, в общем-то, не надо соблюдать законодательство. И – что самое важное – где лаборатории находятся близко к стране-потенциальному сопернику.

Именно поэтому американские лаборатории расположились в странах постсоветского пространства. Вашингтон уверяет, что эти «биолаборатории» – просто элементы межстранового сотрудничества. Помощь аборигенам со стороны продвинутых американских медиков, деятельность которых никому не угрожает, скорее наоборот – согласно американским дипломатам, США помогают не допустить попадания опасных патогенов «не в те руки». Про то, какую помощь местным могут оказывать объекты, работающие не по программам американского Минздрава, а под крылом Минобороны США, дипломаты умалчивают.

Однако не умалчивает население. Коронавирус обострил страхи и простимулировал людей задавать вопросы властям. Например, в Казахстане, где в так называемой «Центральной референс-лаборатории» (ЦРЛ) в Алматы американские военные чувствовали себя, как дома. Сама лаборатория создавалась на деньги Минобороны США, работала на американские проекты и содержалась во многом за счет денег из американского бюджета. После массового возмущения казахов (а также, возможно, просьб из Москвы и Пекина) президент страны Касым-Жомарт Токаев официально заявил, что американцев там уже нет – контракт с ними закончился и продлевать его не стали. Однако, по мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, на этом история с американскими биоразработками в Казахстане не заканчивается. По его словам, сейчас важно добиться реального ухода американских военных не только из ЦРЛ, но и из других центров, включая НИИ Проблем биологической безопасности в Гвардейском, где несколько лет назад велись скандальные исследования коронавируса летучих мышей.

Чего изволите?

Однако Казахстан – где все-таки национально-ориентированные элиты, уважающие свое население и интересы соседей – хотя бы начал процесс. В других странах воз и ныне там. Например, в Грузии, где местные власти категорически не хотят очищать от американских военных лабораторию Лугара близ Тбилиси (на которой, по данным российского МИД, проводились «эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций»). Более того, они даже не пускают туда российскую комиссию, которая имеет право провести полную инспекцию объекта в рамках Конвенции о запрете биологического оружия.

Самая же сложная ситуация складывается в самой сложной стране постсоветского пространства – Украине. В стране, где власть, судя по утечке телефонных переговоров Байдена с Порошенко, общается с американскими кураторами в стиле официантов дорогого кабака перед состоятельным гостем, лаборатории не только цветут (а по данным украинской оппозиции, их там полтора десятка), но и регулярно подванивают. Эксперты считают, что ряд эпидемий в стране произошел из-за вирусов и бактерий из этих лабораторий, выпущенных случайно или преднамеренно. Естественно, официанты с Банковой не выразили гостям ни малейших претензий за произошедшее – ведь в ином случае они потеряют политические чаевые, на которые и живут.

Украинский народ возмущается – но кому интересно его мнение? К тому же американцы отзеркалили реакцию Киева на подобные возмущения – Посольство США на Украине дало понять, что вся обеспокоенность украинского населения является следствием российской дезинформации. Ну а дальше этот логический ряд можно продолжить, и в случае очередного распространения болезни по Украине из американской лаборатории заявить о том, что злые москали специально подставляют добрых и щедрых американцев.

И снова перед Москвой встает вопрос. Не «кого и как обвинить» – это мы знаем и умеем. Вопрос «что с этим делать?». Ограничиться обвинениями или предпринять какие-то акции? И если предпринять – то какие? Простых ответов тут нет, да и легких тоже.

Теги:

США

,

Китай

,

эпидемии

,

Россия

,

коронавирус