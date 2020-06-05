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05.06.2020, 13:30, Разное

Умер известный советский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Информацию об этом опубликовала поэтесса Любовь Воропаева в соцсети Facebook.
Осенью 2017 года Михаил Кокшенов попал в реанимацию с инсультом. Через несколько месяцев его выписали, но больше он не выходил на публику. На данный момент неизвестны причины смерти актера.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году. На его счету более 130 ролей как в кинофильмах, так и в сериалах. Зритель его знает по таким известным работам как “Спортлото 82”, “Самая обаятельная и привлекательная”, Катюша” и другие.

Дата прощания и место, где похоронят великого артиста будут сообщены позже.



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