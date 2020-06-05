Под Верховной Радой в Киеве участники акции за отставку Авакова подожгли “машину милиции”

05.06.2020, 13:24, Новости дня

Перед зданием украинского парламента в Киеве утром 5 июня прошла акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Ее участники подожгли купленный и привезенный ими к Верховной Раде “милицейский бобик” (УАЗ-469), сообщает Громадське ТВ.

Инцидент произошел во время выступления главы МВД Авакова перед парламентариями: он отчитывался о перестрелке в Броварах и изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

Активисты сами привезли автомобиль к зданию парламента и забросали его файерами. На нем было написано “мусара” и “милиция черти”, а протестующие выкрикивали “Аваков черт”. Они назвали подожженный “бобик” памятником полицейской реформе (на автомобилях УАЗ-469 в 90-е годы ездила милиция). Позже машину перевернули на бок.

Несколько дней назад в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Авакова. Депутаты от фракций “Слуги народа” и “Голоса” призывали отправить министра в отставку и публично заявить о своем недовольстве его работой. Однако это мнение не поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, который недавно назвал Авакова “сильным министром”.

В полицейском участке города Кагарлык Киевской области на прошлой неделе двое полицейских избили и изнасиловали 26-летнюю женщину, которую задержали в качестве свидетеля по делу о краже. Двух полицейских – Сергея Сулиму и Николая Кузива – задержали 25 мая. Участок полиции был расформирован, по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены десять сотрудников.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел с февраля 2014 года. Он единственный министр в нынешнем правительстве, который работал в команде президента Порошенко.