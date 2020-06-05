 

Профессора-химика казахстанского вуза уволили за сексистские комментарии в соцсетях

05.06.2020, 13:24, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Казахстане Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева уволил профессора-химика Ерлана Сулейменова из-за его сексистских высказываний в соцсетях. 

Такое решение ректор вуза принял по рекомендации комиссии по этике, которая “признала его действия не соответствующими общечеловеческим нормам поведения”. 

Поводом для увольнения стали комментарии Сулейменова к посту в фейсбуке председателя Альянса молодых ученых Асии Ермухамбетовой.

На своей странице (позднее она закрыла свой пост), рассказывая о заседании Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, Ермухамбетова отметила, что “за столом [сидят] только мужчины, хотя статистически в воспитание детей больше вовлечены женщины, чуть ли не 90 процентов учителей в школе, кроме физкультуры”.

На это профессор Сулейменов написал, что “женский пол за всю историю своего существования не мог собственную беременность изучить”. “Сколько заслужили, столько и присутствует”, – резюмировал он. 

Сулейменов также сообщил, что он “исламист (за многоженство, бить женщин можно, иногда нужно, за джихад, гомофоб, жидофоб)”.

Ермухамбетова пригрозила профессору, что его высказывания не останутся без последствий, и напомнила о нобелевском лауреате Тиме Ханте, который в 2015 году уволился со своей должности почетного профессора в Университетском колледже Лондона из-за обвинений в сексизме.

“Без проблем, говорят, ”сейчас все приличные люди в тюрьме сидят'”, – ответил на это Сулейменов.



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