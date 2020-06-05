Умер Михаил Кокшенов

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05.06.2020, 13:16, Новости дня

Народный артист РФ Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни, сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» – написала она на своей странице в Facebook.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. В 1957 годуокончил Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963 году окончил Театральное училище им. Щукина и стал актером на сцене Академического театра им. Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал сниматься в кино. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.

Кокшенов снялся в более чем 100 советских и российских лентах. Среди наиболее известных фильмов с его участием – «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Шырли-мырли».



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