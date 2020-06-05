COVID-19 обнаружили у директора одной из школ Киева – Кличко

05.06.2020, 13:15, Новости дня

В Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у директора школы №197. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали”, – сказал Кличко.

По его словам, сейчас устанавливается круг контактных лиц.

Кличко подчеркнул, что в школе работает более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. Кроме того, накануне женщина посещала районное управление образования и общалась с руководителями шести других школ.

“Три школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больными, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции”, – добавил Кличко.

Школа № 197 находится в Святошинском районе столицы.

По состоянию на сегодня в Киеве заболели 3292 человека, умерли 73, выздоровели 876 человек.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, выздоровели 11 372 больных.