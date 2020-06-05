 

Аваков: Дело Маркива – это операция российских спецслужб на территории Италии

05.06.2020, 13:15, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня заявил, что к аресту украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии причастны российские спецслужбы, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он напомнил, что Маркив в 2013 году приехал в Украину “из благополучной Италии”, чтобы принять участие в Революции достоинства, а затем защищал Родину от российской агрессии на Донбассе. 

“Мы уверены, что обвинения в его причастности к убийству итальянского журналиста [Андреа Роккелли] полностью фальсифицированы и являются специальной операцией российских спецслужб, которая реализовывается на территории Италии”, – сказал Аваков. 

Он заверил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы Маркива освободили.  

Министр высоко оценил шансы стороны защиты нацгвардейца во время апелляции по делу.

“Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии. Будет объявлено заседание апелляционного суда, где, уверен, у нас очень хорошие позиции. Также продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами”, – сказал министр.

Он напомнил, что Украина возобновила расследование дела об убийстве Роккелли, несколько недель назад в Славянске Донецкой области был проведен следственный эксперимент, “который стопроцентно доказывает: Маркив не мог быть причастен, даже физически, к этому убийству”.

“Считаю, что Маркив будет свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы”, – сказал министр. 

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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