“Слуга народа” победила бы на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись сейчас – опрос

05.06.2020, 13:15, Новости дня

Партия “Слуга народа” победила бы на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 5 июня.

Поддержать “Слугу народа” готовы 29,9% избирателей, которые определились, за кого бы проголосовали.

В тройке лидеров также “Оппозиционная платформа – За жизнь” (15,8%) и “Европейская солидарность” (13,5%).

Следом за ними идут “Батьківщина” (11,6%) и “Сила и честь” (6,9%).

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

3 августа 2019 года Центризбирком Украины объявил окончательные результаты выборов в Верховную Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий: “Слуга народа” набрала 43,16%, партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Европейская солидарность” – 8,10%, партия “Голос” – 5,82%.