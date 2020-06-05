Естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление

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05.06.2020, 13:15, Разное


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Естественное освещение в офисе способствует более простому принятию решений и связано с удлинением ночного сна у работников. При искусственном освещении показатели существенно хуже. Об этом рассказывает исследование, которое опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ученые из Иллинойсского университета привлекли к участию в исследовании 30 работников умственного труда. Они работали последовательно в течение недели в двух идентичных офисах с разным освещением. Окна первого были закрыты тканью на три четверти, поэтому он требовал больше электрической иллюминации. Второй офис – с электрохромным стеклом, смягчающим блики – получал максимальное количество естественного освещения.

Участники исследования были разделены на две группы. Одна из них начинала работать в офисе с преобладанием естественного освещения, а вторая – в офисе с затемненными окнами. Через неделю они менялись рабочими местами.

После работы в офисе с естественным освещением работники лучше спали: в среднем их ночной сон был дольше на 37 минут. Характеристики сна изучались при помощи специальных портативных трекеров. Кроме того, работники офисов с натуральным светом на 42% лучше проходили тесты на стратегическое мышление по сравнению с результатами, полученными в затемненном офисе.

Согласно данным исследования, влияние характеристик офиса на сон и когнитивные функции становилось явным, начиная со второго дня работы. Продолжительность сна в большей степени увеличилась у тех, кто меньше спал в начале исследования.

Ученые отметили, что в настоящее время улучшилось понимание того, как действует на здоровье естественный дневной свет. Он играет большую роль в регулировании циркадных ритмов, качестве сна и когнитивной функции. С учетом того, что современные люди проводят огромное количество времени в помещении, необходимо следить, чтобы характеристики освещения максимально приближались естественным показателям.



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