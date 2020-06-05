 

В связи с коронавирусом страховые компании готовят льготы и скидки для автолюбителей

05.06.2020, 13:09, Разное

Согласно данным представителей страховых компаний, в связи с коронавирусом они подготавливают скидки и льготы для автолюбителей. Речь идет о договорах ОСАГО и КАСКО.
Издание iReactor отмечает, что у владельцев автомобилей не получится вернуть часть денежных средств по полису ОСАГО. Эти меры не предусмотрены российским законодательством. Кроме этого, эксперты советуют не ждать скидок на продление договоров. Согласно их оценкам, они могут быть в пределах от 5 до 15%, а в самом идеальном случае – 20%.

Больше свободы у страховых компаний с полисами КАСКО. Например, специалисты «Альфа-страхование» рассматривают вариант с возвратом части премий. До середины текущего месяца «Ингосстрах» намерена компенсировать с помощью баллов стоимость КАСКО, а СК «Mafin» – даст своим клиентам пару дополнительных месяцев.



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