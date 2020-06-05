Синоптики прогнозируют сюрпризы от июньских магнитных бурь

05.06.2020, 13:09, Разное

В настоящее время в Сети появилось много исчерпывающей информации, что в первой декаде июня ожидается появление сильных магнитных бурь. Синоптики прогнозируют сюрпризы из-за активности Солнца, влияющие на здоровье метеозависимых людей и причиняющие вред оборудованию.

Руководитель Центра прогнозов обстановки солнечной активности ИЗМ Российской академии наук Сергей Гайдаш пояснил СМИ, что магнитные бури появляются по причине активности Солнца, именно оно направляет на Землю потоки солнечного ветра из заряженных частиц. Эксперт отметил, что бури могут воздействовать на технику, зачастую подвергается опасности оборудование, которое летает в космосе. Приборы, выйдя из строя, повлекут за собой сбой радиосвязи, большую погрешность GPS, появятся и другие технические проблемы.

Сергей Гайдаш подчеркнул, что существует целый ряд воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Он утверждает, что данные явления характеризуются периодичностью, зависящей от одиннадцатилетнего цикла солнечной активности. На сегодняшний день, по подсчётам эксперта, середина этого цикла, а это значит, крупных магнитных бурь не предвидится. Тем не менее, синоптик объясняет, что возможны сюрпризы.

«Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Последний раз это было в 2017 году, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце «собралось с силами» и на нём появилось пятно», – вспоминает Сергей Гайдаш. Он информирует, что данное явление обозначилось на обратной стороне и учёные смогли рассказать об этом факте жителям планеты. Вот почему специалист предполагает, что может случиться невероятное явление, от природных сюрпризов не застрахован никто.

Недавно обсерваторией солнечной динамики NASA зафиксирована крупная вспышка М-класса на Солнце. Учёные отметили, что данное излучение невелико и навредить человеческому здоровью не сможет, а вот солнечная активность повлияет на характер получения сотовой связи, а также сигнал GPS.