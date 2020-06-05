 

Эрдоган отменил распоряжение МВД о введении комендантского часа в выходные

05.06.2020, 13:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об отмене двухдневного комендантского часа, введенного распоряжением МВД на 6-7 июня в 15 провинциях страны из-за увеличения числа случаев коронавируса.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 988, что превышает показатели двух предыдущих дней (786 и 867), передает РИА «Новости».

«После последнего введения комендантского часа мы не собирались его вводить. Однако число новых заражений вновь поднялось почти до тысячи. Из-за этого мы снова были вынуждены ввести ограничения. Вчера по предложению минздрава вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на выходные дни. Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение», – написал Эрдоган в Twitter.

По его словам, решение о комендантском часе может привести к негативным социальным и экономическим последствиям.

Он добавил, что не мог допустить, чтобы «граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали».

«При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию», – добавил турецкий лидер.

Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3, 9-10 и 16-19, 23-26 и 30-31 мая. Карантинные ограничения в стране были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.

Также Турция сообщила о сотрудничестве с Россией в клиническом испытании вакцин от коронавируса.



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