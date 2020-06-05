Мнение: И как его развить?

05.06.2020, 13:06, Разное

Доброе утро. На “Ганзе” один поц пишет: “Быть сильным, это иметь дух. Окружающие это чувствуют и вообще не лезут”. И вот мне стало интересно – а КАК его можно развить, чтобы не ты начал опасаться гопоты, а она тебя? Вот в отношении собак я же развил, теперь ни одна ни на меня, ни на мою Гафсу не нападает, а, напротив, я могу их разогнать. Правда, с людьми это, имхо, таки не прокатит, когда ты мелкий доходяга (хотя бы поэтому всегда завидовал парням нормального роста и сложения), но вдруг есть такой способ? Если кто знает, напишите, заранее большое спасибо.

Кстати, совет “перестань быть доходягой, сразу появится уверенность и силу духа обретёшь”, к сожалению, не катит. Ибо честно пытался перестать, и в деревне пашу, и подтягиваюсь почти каждый день, всё равно не помогает. Так что этот способ мне не поможет, имхо.

А вообще, я думаю, поздновато мне, конечно, уже становиться мужчиной, в тридцать-то шесть лет. В детстве ещё надо было, не соблюдать еврейские традиции и вместо музыкалки попросить маму меня в спортшколу отдать. Зато мужчиной бы вырос, а не дрищом, штаны позорящим. И драться бы хоть умел, а то не уметь мужику даже драться (хотя тому козлу, который пытался похитить детей, я бы перепаял без всякого умения, если бы это увидел) – это же опаный стыд…