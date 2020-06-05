Билл Гейтс прокомментировал обвинения в чипировании людей под видом вакцинации

05.06.2020, 12:57, Разное

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо и странно,

– приводит слова Билла Business Insider.

Более подробно о вакцинации и конспирологических теориях Гейтс рассказал в эфире BBC Today:

Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей.

Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода.

Вчера благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что направит в течение пяти лет 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны мира. Из них 100 миллионов планируется направить на закупку и распространение вакцины от коронавируса, когда она будет разработана.

Напомним, конспирологическая теория о чипировании Гейтсом людей с помощью вакцин родилась из выступления Билла на конференции TED в 2015 году, где он заявил, что наибольшую опасность для человечества представляет не ядерная война, а новый смертельный вирус.