 

Молдавия выразила надежду на возобновление переговоров с Россией по кредиту

05.06.2020, 12:53, Новости дня

Власти Молдавии надеются, что РФ согласится возобновить переговоры по кредиту в сумме 200 млн евро, который ранее заблокировал Конституционный суд республики по запросу проевропейской оппозиции, сообщил президент страны Игорь Додон.

Додон сообщил в программе «Президент отвечает», что Молдавия надеется на возобновление переговоров, передает ТАСС.

«Возможно, через пару недель, когда я буду в Москве, мы поставим точку в этом вопросе. (…) До конца июня будет понятно», – добавил он.

Ранее политик сообщал, что планирует обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня в Москве, куда глава Молдавии приглашен на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Додон считает, что молдавская оппозиция не будет препятствовать кредиту: «Я вижу, что уже некоторые оппоненты этого соглашения о кредите говорят, что уже хороший кредит, что условия суперхорошие, намного выгоднее, чем другие кредиты, созрели. Поэтому я не исключаю, что, если мы договоримся с Россией, что идем вперед, то будет единогласное голосование в парламенте».

Напомним, РФ согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики. Деньги предоставлялись «на цели бюджетной поддержки» на 10 лет под 2% годовых.

Однако Конституционный суд Молдавии по запросу представителей проевропейской оппозиции признал кредитное соглашение не соответствующим основному закону страны. Оппозиция также обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, и подвергла критике ряд положений кредитного соглашения.

Додон считает, что за блокированием кредита стояло желание спровоцировать кризис с целью смены власти.



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