Нелегальную дискотеку ликвидировали на юге Москвы

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05.06.2020, 12:53, Новости дня

Сотрудники полиции пресекли несанкционированную дискотеку на юге Москвы, около 50 человек привлечены за нарушение мер по коронавирусу, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Полицейские при поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли проведение несанкционированного досугового мероприятия. В ходе отработки оперативной информации полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствовавших на дискотеке», – передает РИА «Новости» слова Васенина.

По его словам, организатором дискотеки оказался житель Московской области. У двух посетителей полицейские обнаружили наркотик мефедрон, против них возбуждены уголовные дела.

В отношении 48 человек, присутствовавших на дискотеке, составлены протоколы по статье КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Полиция выясняет, кто является собственником помещения, чтобы привлечь к административной ответственности.

Напомним, в январе сотрудники ФСБ задержали пятерых участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи через интернет.



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