 

New York Times обвинила Симоньян в расизме

05.06.2020, 12:53, Новости дня

Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».

«Симпатии к полиции иногда принимали уродливый оборот. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, … распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение, в котором говорилось, что протестующие являются наркоманами и преступниками», пишет New York Times.

Издание пишет, что сообщение Симоньян якобы было переполнено сарказмом и «подано как заявление о поддержке «негров Миннесоты». Оно «призывало протестующих копировать тактику украинцев, которые, подбадриваемые Вашингтоном, вышли на улицы в 2014 году, чтобы свергнуть своего прокремлевского президента», пишет газета.

Примечательно, что сообщение, о котором идет речь, не было написано Симоньян. Главред RT репостнула сообщение Telegram-канала Русский тарантасъ, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, работавший в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, Южной Осетии и на Северном Кавказе. В сообщении Стешин в шутку дает протестующим в США «инструкцию» о том, как действовать во время Майдана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

21.05 / Под Ярославлем второй за неделю медведь вышел к людям

28.05 / Массовые протесты в США из-за смерти афроамериканца привели к новой гибели

28.03 / ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

07.05 / Коронавирус в Москве: число выписок за сутки превысило число госпитализаций

22.04 / Японские власти раздали жителям страны маски с насекомыми и плесенью

09.04 / В Минздраве обобщили симптомы коронавируса

25.04 / Площадь лесных пожаров в России стремительно растет

08.05 / И.о. главы “Энергоатома”: Антикризисные меры, принимаемые Кабмином и Минэнерго по стабилизации энергорынка, сейчас оправданны

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 400 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска