 

Новый кроссовер Toyota Harrier получил цифровое зеркало с видеорегистратором

05.06.2020, 12:50, Новости дня

Японский автомобильный бренд Toyota провел своеобразную демонстрацию способностей нового кроссовера Toyota Harrier.

Наиболее ярким новшеством указали встроенное салонное зеркало заднего вида, в котором установлен цветной дисплей, на него выводятся изображения с двух камер, расположенных на лобовом и на заднем стеклах. Таким образом, владельцы нового кроссовера могут воспользоваться фирменным видеорегистратором, который фиксирует обстановку вокруг автомобиля на всем протяжении пути.

Также инженеры предусмотрели улучшенную систему, которая позволяет защитить видеофайлы даже при сильных ударах и трясках кузова. Остальные особенности нового кроссовера Harrier пока не указаны.



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