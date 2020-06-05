Наушники Galaxy Buds+ получили новые функции

05.06.2020, 12:50, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung анонсировал обновленную прошивку для фирменных беспроводных наушников Galaxy Buds и Galaxy Buds+.

С учетом предложенного обновления данные устройства обзаведутся новыми фишками и опциями. В частности, на экранах смартфонов будет отображаться дополнительный виджет, позволяющий выводить информацию о состоянии батареи наушников. Помимо этого, владельцы Galaxy Buds и Galaxy Buds+ смогут узнать о состоянии фирменного кейса для заблаговременной его зарядки.

При помощи новой функции Ambient Sound станет намного легче осуществлять блокирование сенсорной панели на гарнитуре. Обновленное программное обеспечение уже доступно для скачивания в фирменном магазине Google Play.