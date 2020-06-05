Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения

05.06.2020, 12:50, Новости дня

Известный бренд Oukitel анонсировал выход нового смартфона под названием Oukitel WP7 с камерой ночного видения.

Кроме того, модель получила усиленный аккумулятор и модуль бесконтактной оплаты. Кроме того, уже через неделю аппарат появится в свободной продаже. Модель Oukitel WP7 обладает способностью делать качественные снимки в ночное время. Основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей. О прочности смартфона Oukitel WP7 свидетельствует соответствие стандартам MIL-STD-810G и IP68, а также усиленная батарея на 8000 мАч.

Смартфон обладает также современном чипом MediaTek Helio P90 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Смартфон будет продаваться по цене около 300 долларов.