 

Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения

05.06.2020, 12:50, Новости дня

Известный бренд Oukitel анонсировал выход нового смартфона под названием Oukitel WP7 с камерой ночного видения.

Кроме того, модель получила усиленный аккумулятор и модуль бесконтактной оплаты. Кроме того, уже через неделю аппарат появится в свободной продаже. Модель Oukitel WP7 обладает способностью делать качественные снимки в ночное время. Основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей. О прочности смартфона Oukitel WP7 свидетельствует соответствие стандартам MIL-STD-810G и IP68, а также усиленная батарея на 8000 мАч.

Смартфон обладает также современном чипом MediaTek Helio P90 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Смартфон будет продаваться по цене около 300 долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Зеленский отказался от поездки в Минск на парад 9 мая

18.04 / Еженедельная программа Вести.net от 18 апреля 2020 года

02.05 / Специалисты МЧС продезинфицировали 3 тысячи километров дорог по всей России

05.06 / Эксперт оценил вероятность возникновения сильных магнитных бурь в июне

30.04 / Волонтер: Добровольцы готовы работать в районах с самой сложной эпидемиологической обстановкой

02.06 / Стало известно о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

23.04 / Министерство здравоохранения: эпидемия гриппа в России закончилась

08.05 / Подмосковье вслед за столицей продлило режим самоизоляции до 31 мая

31.03 / Художники, актеры и музыканты запустили домашний марафон #ЖитьТворитьЛюбить

08.04 / «Волонтеры Победы» начали помогать ветеранам ВОВ и блокадникам за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска