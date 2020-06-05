Скандалы: «Я уверен, что это заказное дело из Москвы»

05.06.2020, 12:48, Разное

Сына известного анапского микровинодела Ивана Каракезиди обвинили в сбыте фальсифицированной алкогольной продукции

Правоохранительные органы сообщили об уголовном деле, возбужденном в отношении Константина Каракезиди, сына микровинодела Ивана Каракезиди. Его подозревают в сбыте фальсифицированной алкогольной продукции. Сами владельцы предприятия склонны считать, что претензии со стороны правоохранительных органов – это попытка захвата бизнеса.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении Константина Каракезиди, сына известного в регионе гаражного винодела Ивана Каракезиди. Как сообщают СМИ со ссылкой на краевое следственное управление СК РФ, 38-летний мужчина подозревается в сбыте фальсифицированной алкогольной продукции (ч.1 ст.238 УК РФ). В соответствии с материалами следствия, в апреле 2020 года он якобы сбыл соответствующую продукцию из своего домовладения в селе Южная Озереевка. В документах отмечается, что она опасна для жизни и здоровья потребителей, так как экспертиза выявила в алкогольных напитках токсичных микропримесей, а также гексанола, метанола и ацетальдегида. Речь идет о предприятии «Винодельческий дом Каракезиди», хорошо известном не только жителям Кубани, но и многим туристам и любителям энокультуры.

«Заказное дело из Москвы»?

Константин Каракезиди – бизнесмен и сын известного в регионе фермера и «гаражного винодела» Ивана Каракезиди. Владельцы предприятия поделились с прессой своим видением данной ситуации – и оно отличается от позиции правоохранительных органов. Предприниматели уверены, что речь идет о попытке захвата бизнеса, и у них имеются основания это предполагать. Оказывается, не так давно Константин Каракезиди столкнулся с попыткой неких людей из столицы войти в его дело, но он не согласился. По его мнению, то, что происходит сейчас, является прямым следствием его отказа.

Константин Каракезиди: «Я уверен, что это заказное дело из Москвы. Люди хотели войти в состав учредителей, я отказался. Теперь они разрушают мой бизнес».

Ранее его отец Иван Каракезиди говорил о том, что правоохранители приехали на семейную винодельню, расположенную в Южной Озереевке, и изъяли коллекционные вина. По его словам, решения суда у них не было, а в постановлении оказалось много нестыковок, и винодел не стал его подписывать.

Иван Каракезиди: «Якобы они сделали контрольную закупку и нашли какие-то вещества. Но непонятно, какая лаборатория, где они делали проверку. И есть расхождение в емкостях. Там указаны бутылки, у нас таких никогда не было. Я просил оставить хотя бы коллекционные вина, это дело всей моей жизни. Там вина 2001, 2003 года. Опечатайте все и я буду оспаривать это в рамках закона. Они сначала пообещали, а потом начался беспредел».

3 июня обыски прошли уже в винодельне на хуторе Куток под Анапой.

Вино как призвание

Попробуем разобраться, почему именно этот бизнес выглядит таким привлекательным для потенциального захвата? Мало ли на Кубани виноделов? Вероятнее всего, дело в том, что вино Каракезиди – это своего рода бренд, который многие знают с самой положительной стороны. Первая винодельня Ивана Каракезиди была основана в 2001 году в селе Южная Озереевка под Новороссийском. Позднее он перебрался под Анапу, расширив семейное дело. Сейчас «Винодельческий дом Каракезиди» — не просто бизнес, это уже своего рода достопримечательность Краснодарского края, о которой можно найти множество упоминаний в туристических блогах. Иван Каракизиди известен как «пионер российского микровиноделия»: авторские вина он выпускает небольшими партиями, сохраняя их качество и индивидуальность. При этом винодел придерживается традиционной технологии производства, которую практиковали еще его отец и дед. Сейчас такое вино называют «биодинамическим». На деле это означает, что оно производится вручную, на основе исключительно натуральных ингредиентов высокого качества, а на виноградниках не используются пестициды и химические вещества.

Самый известный продукт Каракизиди – авторское вино «Стретто», получившее широкое признание в винодельческом сообществе и множество профессиональных наград, а также удостоившееся золотой медали американской торгово-промышленной палаты по программе «GOLDEN GALAXY» («Золотое созвездие»). «Стретто» — достаточно дорогой напиток, его высокая стоимость обусловлена высоким качеством сырья, экологичностью, ручным процессом и малыми объемами производства, а также выдержкой от пяти лет и более. Впрочем, винодельня предлагает и более демократичные вина, вполне доступные среднему покупателю. У желающих даже есть возможность совершить экскурсию на виноградники и винодельню, чтобы своими глазами увидеть производственный процесс и поучаствовать в дегустации продукта. Таким образом, мы видим, что «Винодельческий дом Каракезиди» — успешный и состоявшийся бизнес, на который, несомненно, чисто теоретически, могут найтись желающие.

Антон Надточеев