Скандалы: За военные поставки в Азербайджан платили взятки

05.06.2020, 12:48, Разное

Чиновников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторга задержали за выдачу лицензии нижегородскому предприятию

Хамовнический райсуд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела, связанного с получением взяток сотрудником Минпромторга. По версии следствия, 4,5 млн руб. начальник отдела военно-технического сотрудничества министерства Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова за выдачу компании разрешительной документации на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником во взятке, считают в СКР, выступал их общий знакомый — начальник управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш.

Несмотря на то что расследовать коррупционное дело управление СКР по Центральному округу Москвы начало еще в марте, его фигуранты были задержаны оперативниками ФСБ лишь за несколько часов до судебных заседаний. После допросов и обысков, проведенных оперативниками дома и в кабинетах задержанных, следствие предъявило им обвинения и направило ходатайства об арестах в Хамовнический суд. Суд закончил рассматривать их лишь поздно вечером.

Первым на два месяца был арестован генеральный директор Нижегородского авиационного общества Василий Клепалов, обвиняемый по ст. 291 УК (дача взятки).

Господин Клепалов, полагает следствие, передал 4,5 млн руб. сотруднику Минпромторга Ризвану Гайрбекову при посредничестве их общего знакомого — Сергея Гармаша.

Сотрудника Минпромторга, которому инкриминируется ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК, суд отправил в СИЗО до 4 августа, спустя примерно полтора часа после ареста предполагаемого взяткодателя.

Как отметили в главном следственном управлении СКР по Москве, все ведомства, где работают фигуранты уголовного дела, оказывают полное содействие в расследовании. Стоит отметить, что господин Гайрбеков возглавлял отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса. Посредник Гармаш является замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Практически сразу после задержания посредник, единственный среди участников коррупционной схемы, дал признательные показания.

Из-за этого СКР попросил райсуд избрать обвиняемому по ч. 4.ст. 291.1 УК домашний арест. Хамовнический суд соответствующее ходатайство удовлетворил.

По версии следствия, весной 2019 года гендиректор нижегородского предприятия попросил своего знакомого Сергея Гармаша помочь компании в получении лицензии на некоторые виды деятельности. Они были необходимы для поставок обществом в Азербайджан продукции двойного назначения. Господин Клепалов передал сотруднику ФСВТС сначала 2 млн руб., а затем еще 2,5 млн. Деньги передавались у входа в здание службы на Овчинниковской набережной. Затем посредник в своем кабинете передал их начальнику отдела Минпромторга.

Владислав Трифонов