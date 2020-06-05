В Луизиане объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма

05.06.2020, 12:45, Новости дня

В Луизиане объявлено чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом «Кристобаль».

В четверг шторм ослаб до категории тропической депрессии, однако ожидается, что по мере приближения к США он снова наберет силу и обрушится на страну уже как тропический шторм.

По прогнозам метеорологов, «Кристобаль» достигнет побережья Луизианы к вечеру воскресенья со скоростью ветра до 95 км/ч.

Шторм принес сильные дожди и наводнения в отдельные районы Мексики и Центральной Америки, а теперь аналогичные явления ожидаются и в США.