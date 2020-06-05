Россия: число проходящих лечение от COVID-19 вновь начало расти

05.06.2020, 12:45, Новости дня

В России – после нескольких дней снижения этого показателя – вновь начало расти число людей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции.

Это следует из официальных данных о числе заразившихся, выздоровевших и умерших за последние сутки. Выявлено было 8726 инфицированных, 144 человека умерли, 8057 признаны выздоровевшими.

Сейчас в России, по официальным данным, лечение продолжают 231 626 человек, почти на 500 больше, чем вчера. Всего за всё время эпидемии заразились почти 450 тысяч человек, из них более 5,5 тысяч умерли.

Число новых выявляемых случаев колеблется в последние дни в пределах 8-9 тысяч.

Карантинные меры в России начали вводить в конце марта и ослаблять в мае. В Кремле и мэрии Москвы выразили надежду, что к концу июня, в частности, в Москве большую их часть можно будет снять. На 24 июня в Москве намечен парад, а 1 июля должно пройти всероссийское голосование о поправках к Конституции.