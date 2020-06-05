Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием тяжелобольной Калашниковой

05.06.2020, 12:40, Разное

“Мне резко стало плохо, а все, что было дальше, помню плохо, – говорит Анна. – В квартире я была одна и сразу вызвала скорую помощь, которая и отвезла меня в больницу. Врачи, правда, долго не могли поставить мне диагноз, даже было подозрение на нетипичное проявление коронавирусной инфекции. Мне делали УЗИ, кучу других исследований, проверяли почки на наличие камней и песка”.

“Сейчас состояние стабилизировалась. Врачи мне ставят капельницы, делают я пью антибиотки и другие препараты. Боли стали утихать, хотя изначально не могла вообще разогнуться и отдавало в правый бок. Мучили постоянна тошнота и головокружение, было сильное вздутие живота, – продолжает Калашникова. – Спасибо профессиональным врача.. которые делали обезболиваюшие и жаропонижающие уколы”

“Врачи говорят, что если бы я обратилась к ним чуть позже, угроза жизни была бы серьезной, вплоть до летального исхода. Сейчас же, если динамика будет положительной, меня могут выписать на домашнее лечение”, – заверила Анна.

Пиелонефрит, который подозревают у Анны, это воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы почки, преимущественно бактериальной этиологии. Подобная патология возникает у людей любого возраста, причем женщины болеют в пять раз чаще. Причем у 10% больных происходит ее озлокачествление.