Наталья Бочкарева из “Счастливы вместе” взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина

05.06.2020, 12:40, Разное

На снимке знаменитость позирует в экстремально коротком платье

сине-зеленого оттенка. Наряд подчеркивает стройные длинные ноги знаменитости и

акцентирует внимание на ее пышной груди. Надо сказать, Наталья Бочкарева в новом

образе выглядит очень эффектно.

Подписчиков личного “Инстаграм” звезда сериала “Счастливы

вместе” попросила придумать подпись к этой фотографии. Артистка обещала, что

самые оригинальные идеи не останутся незамеченными. Самых креативных авторов Наталья обещала

отблагодарить: она посетит их аккаунты и поставит всем лайки.

Поклонники Натальи Бочкаревой с удовольствием откликнулись на

просьбу знаменитости. Интернет-пользователи наперебой предлагали варианты. “Наталифисента😂🤣😂🤣👍👍👍👍(здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “Представитель землян”, “Ночной

кошмар Геннадия Букина 😍❤️😁”, “Это я на карантине решила пройтись до магазина 🤪”, “Владычица океана!!”, “Шальная Императрица 🔥”, “Повелительница Вируса”, – писали

фанаты Бочкаревой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 4 Июн 2020 в 2:14 PDT

Отметим,

что после скандала с наркотиками Наталья Бокарева переживает новый взлет

популярности. Артистка, о которой после завершения сериала “Счастливы вместе”

мало что было известно, вновь у всех на устах.

Напомним,

несколько месяцев назад автомобиль, за рулем которого была Наталья Бочкарева,

остановила полиция. Стражам порядка показалось, что артистка вела себя

неадекватно. В трусиках у звезды нашли запрещенные вещества. Актрисе удалось избежать

уголовного наказания. Наталья Бочкарева отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.