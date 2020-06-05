 

Наталья Бочкарева из “Счастливы вместе” взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина

05.06.2020, 12:40, Разное

На снимке знаменитость позирует в экстремально коротком платье
сине-зеленого оттенка. Наряд подчеркивает стройные длинные ноги знаменитости и
акцентирует внимание на ее пышной груди. Надо сказать, Наталья Бочкарева в новом
образе выглядит очень эффектно.

Подписчиков личного “Инстаграм” звезда сериала “Счастливы
вместе” попросила придумать подпись к этой фотографии. Артистка обещала, что
самые оригинальные идеи не останутся незамеченными. Самых креативных авторов Наталья обещала
отблагодарить: она посетит их аккаунты и поставит всем лайки.

Поклонники Натальи Бочкаревой с удовольствием откликнулись на
просьбу знаменитости. Интернет-пользователи наперебой предлагали варианты. “Наталифисента😂🤣😂🤣👍👍👍👍(здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Представитель землян”, “Ночной
кошмар Геннадия Букина 😍❤️😁”, “Это я на карантине решила пройтись до магазина 🤪”, “Владычица океана!!”, “Шальная Императрица 🔥”, “Повелительница Вируса”, – писали
фанаты Бочкаревой.

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Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 4 Июн 2020 в 2:14 PDT

Отметим,
что после скандала с наркотиками Наталья Бокарева переживает новый взлет
популярности. Артистка, о которой после завершения сериала “Счастливы вместе”
мало что было известно, вновь у всех на устах.

Напомним,
несколько месяцев назад автомобиль, за рулем которого была Наталья Бочкарева,
остановила полиция. Стражам порядка показалось, что артистка вела себя
неадекватно. В трусиках у звезды нашли запрещенные вещества. Актрисе удалось избежать
уголовного наказания. Наталья Бочкарева отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.



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