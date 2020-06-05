Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

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05.06.2020, 12:30, Новости дня

Подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии войска заявили об установлении контроля над городом Тархуна к юго-востоку от столицы Триполи.

«Наши войска установили полный контроль над городом Тархуна», – сообщил официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что военным ПНС отданы указания «без жалости жестко бить по любому источнику бунта».

Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. В среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В апреле Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, выступил с обращением, в котором объявил себя главой государства, отвергнув политическое соглашение. В Москве выразили удивление его заявлениями. Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.  



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