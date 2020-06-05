Эксперт оценил вероятность военного конфликта Греции и Турции

05.06.2020, 12:30, Новости дня

«Исторический антагонизм Греции и Турции повышает градус нынешнего кризиса. Но обе страны входят в НАТО, потому Вашингтон попытается замести их противоречия «под ковер», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление минобороны Греции о готовности страны к войне против Турции.

«Отношения Греции и Турции – это мина замедленного действия под фундаментом НАТО», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Принятие обеих стран в состав Североатлантического альянса, я считаю, было ошибкой. У них длинная история сложных взаимоотношений и есть целый ряд нерешенных вопросов. В том числе – территориальных», – напомнил эксперт.

«В результате мы видим, как скрытые противоречия раз за разом выходят на поверхность. Конфликт между странами может возникнуть из-за любого из споров: беженцы, трафик нелегальных мигрантов, контрабанда, спорные территории. Но вышло так, что греко-турецкие отношения обострились из-за нефти», – продолжил собеседник.

«Главный траблмейкер в этой ситуации, без сомнения, Эрдоган. Он пытается усилить позиции Турции в мире и регионе, и один из шагов в этом направлении – попытка претендовать на шельф Греции», – отметил Ткаченко.

«Но основания для нынешнего кризиса лежат в историческом антагонизме турок и греков. Две нации неоднократно спорили за контроль над Балканами и островами Эгейского моря. Воплощение этих противоречий сейчас отражено в спорах вокруг Северного Кипра», – добавил эксперт.

Ткаченко напомнил, что в Турции существует музей ненависти к грекам, а в Греции – памятники жертвам борьбы против турок. «К счастью, греко-турецкие отношения не так запущены, как отношения армян и турок. В последние 70 лет споры между ними решались в довольно цивилизованных рамках, но нормальными эти отношения назвать нельзя. Виной тому – недобросовестные политики-популисты. Эрдоган – один из них», – отметил политолог.

«В случае дальнейшего роста напряженности Афины, конечно, получат политическую помощь от Евросоюза. Военные же вопросы – прерогатива НАТО. Поэтому все вопросы будут решаться в Вашингтоне. Пока что США настроены антитурецки, но военный конфликт с участием Турции и Греции не отвечает интересам американской внешней политики. Скорее всего, думаю, дипломаты США постараются замести конфликт «под ковер», – спрогнозировал Ткаченко.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции.

Несколько дней назад в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе вблизи греческих островов. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в понедельник заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции, и назвал провокацией выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 3 июня направил руководству Европейского союза письмо в связи с «турецкими провокациями».

Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.

Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.