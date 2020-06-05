 

Астрономы открыли ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы

05.06.2020, 12:30, Разное

Астрономы после проведения многолетних исследований открыли идеальную ультрафиолетовую дугу, которая расположена в созвездии Большой Медведицы. Ее Питер Маккалоу заметил еще в 1997 году, а спустя 20 лет Марта Алвес решила продолжить наблюдение за этим объектом.
Астроном, который использовал экспериментальную камеру, зафиксировал слабое излучение H-альфа. Оно представляет собой оптическую эмиссионную линию, которая образовалась из газообразного водорода. Марта Алвес решила изучить объект с помощью низкочастотного радиотелескопа. Эксперта удивил тот факт, что линия H-альфа растянулась на дугу в 30 градусов. Если бы она была вытянута, то получилось бы полностью окружить созвездие Большой Медведицы, так как диаметр был бы 60 градусов.

Существование ультрафиолетовой дуги также подтвердили астрономы-любители, которые изучили этот объект, использовав роботизированный телескоп. Форма дуги и источник энергии говорят о том, что на нее оказали влияние сверхновая или ударная волна, возникшая в результате звездного взрыва. Пока ученым не удалось установить возраст и расстояние взрыва. Согласно их предположениям, это событие могло произойти свыше 100 тысяч лет назад. При этом, расстояние составляло примерно 600 световых лет от нашей планеты.



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