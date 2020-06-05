 

Появилось видео из Нижегородской области, где пьяный полицейский насмерть сбил женщину

05.06.2020, 12:20, Новости дня

СК обнародовал кадры фатальной аварии с участием сотрудника полиции. Инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения, произошел вечером в минувший понедельник, 1 июня, в поселке Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области.

 

По предварительным данным, которые удалось получить в ходе следствия, правоохранитель из местного отдела полиции совершил наезд на женщину, которая шла по обочине. 40-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Старший оперуполномоченный, находившийся за рулем своего автомобиля "Лада Гранта", скрылся с места ДТП. Известно, что в момент инцидента он был пьян.

В настоящее время подозреваемый задержан и уже "уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, похожий случай на днях произошел в Московской области, где 34-летний капитан полиции насмерть сбил человека, спрятал автомобиль в гараже у матери, и вернулся на службу.



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