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05.06.2020, 12:20, Новости дня

Из-за COVID-19 Международный канский видеофестиваль уходит в онлайн. Как сообщает "Радио России. Красноярск", его проведение запланировано на 23-29 августа.

Фестиваль в Канске должен был пройти в традиционном формате, но из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организаторам пришлось изменить свои планы. Тем не менее, зрителей ждет масса интересного. Мероприятия будут транслироваться круглосуточно. Зрители смогут "посетить" эксклюзивные кинопоказы, виртуальные выставки. В интернет-пространстве пройдут открытые обсуждения и публичные интервью, передает ГТРК "Красноярск".

Организаторы видеофестиваля, который пройдет при поддержке администрации города Канска, обещают разнообразить онлайн-программу новыми форматами. Причем благодаря интернет-пространству подключиться к фестивалю смогут киноманы из самых разных уголков Земли.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



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