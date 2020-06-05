 

Париж ответил на требование Венесуэлы выдать Гуайдо

05.06.2020, 12:16, Новости дня

Министерство иностранных дел Франции не подтверждает информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо якобы находится в посольстве республики в Каракасе.

«Хуан Гуайдо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил действия властей Франции и Испании, заявив, что они якобы скрывают в своих посольствах в Каракасе лидера оппозиции Хуана Гуайдо и главу оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса соответственно.



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