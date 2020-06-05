 

Россия сменит посла в Словакии

05.06.2020, 12:16, Новости дня

Нынешнего посла РФ в Братиславе Алексея Федотова сменит посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков. Он также является спецпредставителем президента по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ.

На протяжении последних лет Братчиков возглавлял российскую делегацию на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспия. Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (документ был подписан лидерами пяти прибрежных государств 12 августа 2018 года) стало одним из важнейших достижений Москвы, сумевшей добиться включения в документ ряда важных для себя пунктов, пишет «Коммерсант».

Перед этим Братчиков был послом в Швейцарии и Лихтенштейне, а также занимал посты в центральном аппарате МИДа. В структуре министерства он с 1979 года.

Нынешнему послу в Словакии Федотову в прошлом году исполнилось 70 лет. Дипмиссию в Братиславе он возглавляет с 2014 года. Свою дипломатическую карьеру Федотов начал в 1972 году вместе с главой МИД Сергеем Лавровым с посольства СССР на Шри-Ланке. Позже занимал разные должности в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России, в том числе был заместителем министра и послом в Чехии.

В марте новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна не желает создавать «некий ад» в отношениях с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / США помогают Грузии в борьбе против COVID-19

14.04 / Как мошенники наживаются на коронавирусе и как от них уберечься

03.05 / В галактике Млечный Путь впервые зафиксировали загадочную вспышку излучения

21.04 / В Севастополе начали операцию по постановке крейсера «Москва» в сухой док

30.03 / «Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

15.04 / В Минздраве рассказали об учете вирус-положительных

21.04 / Российское историческое общество обсудило сохранение засечных линий

13.04 / Стас Михайлов заразился коронавирусом

27.04 / Путин назначил нового замминистра юстиции и посла в Египте

17.04 / Музыкант Стас Море написал песню в благодарность врачам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска