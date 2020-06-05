 

“Праздник победы над эпидемией”. В Кремле приготовили план агитации к голосованию по поправкам к Конституции

05.06.2020, 12:10, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахКремлевские политтехнологи подготовили план агитации к голосованию по поправкам к Конституции “в свете опыта пандемии”. Соответствующую методичку “МБХ Медиа” получил от источника в администрации президента.

“Голосование теперь – это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни, перезапуска и нового старта общественной жизни, признак того, что мы все мы всей страной вышли из карантина и движемся дальше. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый”, – говорится в методичке.

Авторы рекомендуют утверждать, что коронавирус не отменил вопросы, которые требовали решения еще в январе, а “сделал их еще более насущными”. 

“Победу над вирусом” кремлевские политтехнологи предлагают поставить в один ряд с победами прошлого: “Мы заслужили право гордиться собой, проявили выдержку, ответственность, готовность к взаимовыручке. Эта же ответственность за страну требует участия в голосовании и поддержки поправок, необходимых стране”.

Несколько дней назад в Сети появился агитационный ролик Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу “Патриот”, которую возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин) “Почему поправки к Конституции России – это важно”. В нем пара молодых россиян-геев усыновляет мальчика. На мужчин, забирающих ребенка, неодобрительно смотрят работники детдома.”Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны – голосуй за поправки в Конституцию”, – говорит голос за кадром. 

Видеосервис YouTube заблокировал этот ролик за дискриминационные высказывания. 

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

 



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