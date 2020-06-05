 

Началась подготовка танка «Армата» к экспорту в другие страны

05.06.2020, 12:09, Разное

Экспортная версия танка «Армата» получит иной облик, отличающийся от военной техники, производящейся для армии России. Экспорт «Арматы», отмечают в Министерстве обороны РФ, начнется только после выполнения всех обязательств перед военным ведомством.
Сейчас эксперты обсуждают, какую комплектацию будет иметь экспортная версия танка «Армата». Опыт в продаже различных модификаций танков у РФ уже имеется. Так, иностранные покупатели, в зависимости от предпочтений, приобретают танки Т-90 в различных модификациях. Заявки от зарубежных покупателей на приобретение «Арматы» уже поступают, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Танк третьего послевоенного поколения «Армата» или Т-14 не имеет аналогов в мире. В основе боевой единицы лежит тяжелая гусеничная платформа «Армата», разработкой которой занимался концерн «Уралвагонзавод». Данную платформу использовали для создания БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Ключевая особенность «Арматы» заключается в том, что экипаж машины располагается не в башне, а в специальной защищенной капсуле.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Воробьев лично обратился к жителям Подмосковья из-за штормового предупреждения

17.04 / Яна Рудковская рассказала о жизни на карантине

17.04 / Ученые установили, как и сколько раз можно очищать респираторы от коронавируса

11.05 / Скольжение в иную реальность Сары Райан и ее зятя

29.05 / Мнение: Обструкции. Был ли COVID19 биологической обструкцией?

07.04 / Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

09.04 / Минздрав России перечислил все препараты от коронавируса

26.04 / Ситуация с эпидемией коронавируса в России приняла неожиданный поворот

21.04 / В сеть слили переписку принца Гарри с отцом Меган Маркл: “Том, только мы можем помочь тебе”

05.05 / Мнение: Плато и пики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска