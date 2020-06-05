Началась подготовка танка «Армата» к экспорту в другие страны

05.06.2020, 12:09, Разное

Экспортная версия танка «Армата» получит иной облик, отличающийся от военной техники, производящейся для армии России. Экспорт «Арматы», отмечают в Министерстве обороны РФ, начнется только после выполнения всех обязательств перед военным ведомством.

Сейчас эксперты обсуждают, какую комплектацию будет иметь экспортная версия танка «Армата». Опыт в продаже различных модификаций танков у РФ уже имеется. Так, иностранные покупатели, в зависимости от предпочтений, приобретают танки Т-90 в различных модификациях. Заявки от зарубежных покупателей на приобретение «Арматы» уже поступают, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Танк третьего послевоенного поколения «Армата» или Т-14 не имеет аналогов в мире. В основе боевой единицы лежит тяжелая гусеничная платформа «Армата», разработкой которой занимался концерн «Уралвагонзавод». Данную платформу использовали для создания БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Ключевая особенность «Арматы» заключается в том, что экипаж машины располагается не в башне, а в специальной защищенной капсуле.