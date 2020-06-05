Мнение: О трёх главных кошмарах Владимира Путина

05.06.2020, 12:05, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Нынешний российский президент Владимир #Путин сумел-таки переплюнуть советского диктатора Иосифа Сталина. Тот якобы повторил за Наполеоном III, мол, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Но этот сделал важной именно процедуру голосования по своим поправкам в Конституцию. В результате чего их одобрение даже не требует подсчёта голосов.

Но вот затем для победителя нереферендума начнётся кошмар. Даже три кошмара.

Первый. Сделка ОПЕК++, благодаря которой мировые цены на #нефть немного приблизились к приемлемому для России уровню в 42 долл. за баррель, вновь трещит по швам. Вчерашние переговоры в рамках расширенного картеля закончились без формальных договорённостей из-за «жульничества» ряда стран, не выполняющих свои обязательства по сокращению добычи. Например, контролируемый американцами Ирак в мае качал на 550 тыс. баррелей в сутки больше квоты, Нигерия – на 60 тыс., Ангола – на 160 тыс., Казахстан – на 200 тыс., Азербайджан – на 70 тыс. Габон и Судан вместо сокращения добычи увеличили её.

Это, естественно, возмутило Саудовскую Аравию, которая не намерена в одиночку заниматься балансировкой рынка. Ну и #Россия после своего мартовского афронта была вынуждена примкнуть. Однако, дело сделано и саммит ОПЕК++ перенесён на месяц. Причём КСА дала понять, что эта отсрочка – последняя. Так что вероятный следующий шаг – развал картеля и демпинг саудитов с соответствующими последствиями для нефтяных цен.

Это весьма печально для российской казны. Коронакризис в экономике, падение экспорта газа и сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК++ резко увеличили зависимость федерального бюджета от нефтяных котировок. В 2020 году балансирующая его цена барреля составит 67 долл., подсчитали в Центре макроэкономического анализа Альфа-банка. Меж тем в мае каждый баррель в среднем уходил на экспорт по 31,03 долл. Однако объёмы экспорта рухнули на 15%. А будущая ситуация в бюджетной системе может стать настоящим кошмаром.

Второй. Угроза отрицательных цен снова нависла над рынками энергоресурсов спустя более чем месяц после незабываемого обвала нефтяных котировок ниже нуля. В частности, по мнению Bloomberg, глобальный рынок газа объёмом 600 млрд долл. всё еще остается необычайно затоваренным. Трейдеры и аналитики не исключают, что дальше будет хуже, поскольку спрос падает, а хранилища близки к заполнению. Это создаёт идеальные условия для падения цен на некоторых рынках до отрицательных значений.

При этом ключевые для Газпрома европейские запасы газа представляют самую большую угрозу. Заполненность газовых хранилищ Европы достигла сезонного рекорда на уровне 73%, в то время как средний показатель за пять лет составлял 45%. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные Gas Infrastructure Europe. По прогнозам, заполняемость достигнет предела в регионе в августе. И #цены на газ будут испытывать усиливающееся понижательное давление, а также всплески волатильности, поскольку газовый рынок постепенно теряет один из инструментов обеспечения своего баланса. В итоге один из крупнейших российских налогоплательщиков может стать крупным неплательщиком.

Кошмар, да и только!

Третий. Ну что бы мы делали без мирового гегемона? Сенат #США определился с перечнем новых санкций против проекта «Северный поток-2». Уже до конца недели сенаторы их двух конкурирующих партий внесут на рассмотрение соответсвующий законопроект.

Документ, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин, предполагает санкционные меры против сторон, участвующих в работах, связанных с прокладкой трубопровода, а не только непосредственно в укладке труб. Под ограничения также попадут и стороны, предоставляющие услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования судов, сообщает Reuters со ссылкой на текст еще не опубликованного проекта. Новые санкции против второй ветки «Северного потока» поддерживают обе партии, что даёт возможность утвердить законопроект очень «быстро, несмотря на президентскую избирательную кампанию».

То есть «Газпром» – в пролёте. Как фанера над Парижем. Да и «Роснефть» не сильно лучше-то. А #бюджет, из которого платятся в том числе социальные пособия, будет чувствовать себя только хуже. Догадываетесь, за чей счёт пойдёт #секвестр? А последствия его могут быть даже более кошмарными, чем бюджетный дефицит, восполняемый Центробанком.

Иными словами, некогда тефлоновый президент уже вошёл в такую стадию, когда электорат ему всякое лыко ставит в строку. Чтобы купировать такой синдром, нужны #деньги. Но именно их и не будет хватать в казне. А управлять на одном только административном ресурсе – не вариант для того, кто все проблемы решал финансами…

Даже боязно как-то: а победит ли Владимир #Путин свой перечисленный выше троекратный кошмар? И если нет, то как с этим жить дальше?

Сдаваться???