Аваков сказал, что полиция – “плоть от плоти общества”, и призвал не сравнивать события в Кагарлыке с Врадиевкой

05.06.2020, 12:03, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Верховной Раде 5 июня призвал депутатов не обвинять всю полицию в неэффективной работе “из-за нескольких негодяев”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В Министерстве внутренних дел работает 360 тыс. человек, в Национальной полиции – 132 тыс. И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, есть те, кто нарушает закон”, – сказал Аваков.

По его словам, в любом обществе и в каждой полиции мира встречаются “негативные резонансные события”.

“Но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события. Не прикрывая, не потакая, не пытаясь скрыть, а действуя быстро, жестко, в соответствии с законом”, – сказал он.

Министр назвал позорным инцидент в отделе полиции в Кагарлыке Киевской области, где была изнасилована женщина. В этом преступлении подозреваются правоохранители.

“Негодяев немедленно задержали, информацию передали в ГБР. Это факты. Но в эти дни многие воспользовались этим случаем и атаковали полицию, в том числе в этом зале, подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь. То, что случилось в Кагарлыке, недопустимо и требует самой жесткой реакции, которая и последовала”, – заявил Аваков.

При этом он призвал не сравнивать последние события в Кагарлыке с событиями, которые произошли в поселке Врадиевка Николаевской области летом 2013 года. С 30 июня по 3 июля 2013 года во Врадиевке проходили массовые акции протеста, вызванные групповым изнасилованием и покушением на убийство на местную жительницу. В преступлении участвовали капитан милиции Евгений Дрыжак и старший лейтенант Дмитрий Полищук, их приговорили к 15 годам тюрьмы.

“Используя абсолютно недопустимый инцидент, кое-кто пытается проводить аналогии с событиями во Врадиевке в 2013 году. Но сейчас ситуация принципиально другая. Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место события была вызвана следственно-оперативная группа ГБР. Отдел полиции расформировали, а полицейские были выведены за штат, а на следующий день с утра полиция опубликовала информацию для общества”, – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что на преступление в Кагарлыке полиция “отреагировала мгновенно”.

“В полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискую жизнью и здоровьем, – сказал Аваков. – Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив полиции из-за нескольких негодяев”.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.