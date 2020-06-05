Россияне, у которых были выявлены антитела, переболели COVID-19 начиная с февраля

05.06.2020, 12:00, Разное



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Напомним, в начале мая Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для определения антител к SARS-CoV-2, которую создали специалисты НМИЦ гематологии и совместно с Институтом молекулярной биологии.

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго», – сообщил Григорий Ефимов на своей странице в Facebook.

В настоящий момент тест-система широко используется в российских больницах, а также в сети медицинских лабораторий «Инвитро».

В интервью MedPortal Григорий Ефимов сообщил, что в данный момент НМИЦ гематологии проводит исследование результатов тестирования на антитела в России. Все россияне, у которых были выявлены антитела, переболели коронавирусом начиная с февраля.

«Это в Китае люди болели в декабре и в январе. К нам вирус попал, скорее всего, не раньше февраля. То есть когда случилась вспышка, тогда и начали болеть», – отметил эксперт.

По словам Ефимова, если у человека в крови есть антитела, значит, с высокой вероятностью он встречался с COVID-19 и его организм выработал иммунитет к инфекции. Будут ли антитела защищать от инфекции продолжительное время либо же приобретенный иммунитет позволит переносить заболевание в легкой форме, станет известно со временем.

«Сейчас нет оснований думать, что при наличии антител иммунитета нет. Исследования на обезьянах показали, что повторное заражение через короткий промежуток времени не происходит, клинических случаев повторного инфицирования тоже не описано. Сколько продлится иммунитет сейчас сказать невозможно, но есть информация, что люди, переболевшие SARS в 2003 году, приобретали иммунитет, и клетки иммунной памяти определялись тестированием в течение 11 лет», – рассказал Григорий Ефимов.

Он порекомендовал пройти тестирование всем, кто начиная с февраля переболел ОРВИ и не делал тест на коронавирус, либо же тесно контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом. Анализ будет достоверным с 14 дня, а лучше с 28 дня после начала симптомов.

«Даже если у вас обнаружены антитела, это не повод снимать маску и не беречься. Но вы как минимум сможете чувствовать себя спокойнее», – подчеркнул Ефимов.