Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске

05.06.2020, 11:53, Новости дня

Призывы к национализации «Норникеля», а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании, которые звучат после ЧП в Норильске, формируют опасный прецедент для бизнеса, сообщил бывший совладелец компании, бизнесмен Михаил Прохоров.

Прохоров заявил, что «процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда «Онэксим».

«Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент. Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране от маленьких ресторанов до промышленных гигантов», – считает он.

Бизнесмен отметил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин является «опытным профессионалом и грамотным руководителем», который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем», а сама компания – одна из лучших в области устойчивого развития и экологической политики не только на российском, но и на международном рынке.

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».