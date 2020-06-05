 

Интервью с принцем Эндрю о Джеффри Эпштейне номинировано на премию BAFTA

05.06.2020, 11:45, Разное

В ноябре прошлого года сын Елизаветы II, принц Эндрю, дал откровенное интервью BBC Newsnight, в котором рассказал о своей связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемом в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Вчера стало известно, что это интервью, взятое у принца журналистом Эмили Мейтлис, номинировано на премию BAFTA. Стоит отметить, что племянник Эндрю, принц Уильям, является президентом BAFTA с февраля 2010 года.

Newsnight’s interview with the Duke of York has been nominated for a BAFTA.

Last year, the Duke of York spoke for the first time about his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein and the allegations against him.

WATCH: https://t.co/JmTmmgQsjh#Newsnight | @maitlispic.twitter.com/zYX2rGgqnZ

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 4, 2020

Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью, 

– рассказал Эндрю в интервью. Кроме того, в беседе с BBC принц попытался опровергнуть обвинения девушек (одна из которых – Вирджиния Джуффре), предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна, которые утверждали, что они, будучи несовершеннолетними, состояли в интимной связи с принцем. Также Эндрю поставил под сомнение подлинность облетевшей мир фотографии, на которой он обнимает Вирджинию, а за их спиной в этот момент стоит Жизель Максвелл. Интервью получило широкий резонанс, в частности, потому, что некоторые слова Эндрю звучали неубедительно и не совпадали с доказанными фактами.

Эмили Мейтлис и принц ЭндрюНапомним, из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле, младший сын английской королевы в 2019 году оказался в центре скандала. Обвинения в совращении несовершеннолетних сопровождались откровениями предполагаемых жертв. В итоге Эндрю был отстранен от королевских обязанностей.

Американскому финансисту Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сообщается, что в период с 2002 по 2005 год миллиардер в своем особняке подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Сам Джеффри своей вины не признавал.

Вирджиния Джуффре, принц Эндрю и Жизель Максвелл



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