Канье Уэст основал фонд для дочери убитого Джорджа Флойда и раздал 2 миллиона долларов жертвам расизма

05.06.2020, 11:45, Разное

Вот уже 10 дней как по всей Америке идут протесты, спровоцированные убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Вчера к митингующим присоединился рэпер Канье Уэст – он вышел на улицы родного Чикаго. Впрочем, на этом его поддержка афроамериканскому сообществу не закончилась.

Как стало известно Variety, Канье учредил фонд для шестилетней Джанны Флойд – дочери Джорджа Флойда. На счету будут лежать деньги, которые пойдут на оплату ее обучения в колледже в будущем. Также Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов семьям афроамериканцев, пострадавших от полицейского произвола в США. Отдельно музыкант покрыл судебные расходы семей Ахмауда Арбери и Бреонны Тейлор, убитых в начале этого года полицейскими.

KANYE WEST PROTESTING IN THE STREETS OF CHICAGO pic.twitter.com/0UxWODt6NU

— (@WashedMel) June 5, 2020

Финансовую поддержу от Уэста также получит малый бизнес Чикаго, которым владеют и который ведут афроамериканцы и который пострадал от погромов.

Однако, несмотря на щедрые пожертвования, рэпера продолжают критиковать за поддержку Дональда Трампа. Он все так же называет политика своим братом и считает, что у них обоих “энергия дракона”. Несколько лет назад Уэст пришел на встречу в Белый дом в красной кепке с лозунгом Make America Great Again и заявил, что, надевая эту кепку, чувствует себя Суперменом.

Канье Уэст и Дональд Трамп

Напомним, протесты в США начались 25 мая после объявления о смерти Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.

Не обошлось и без пострадавших. Наряду с другими гражданами травмы от столкновения с сотрудниками полиции, которые разгоняли протестующих, получила певица Холзи, а актер Джон Кьюсак чуть не получил дубинкой в лоб. О том, как его арестовали, рассказал и актер Коул Спроус, известный многим по роли Джагхеда в сериале “Ривердейл”.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом

Кара Делевинь, Трэвис Баркер и Machine Gun Kelly