 

Смартфон Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел в Китае

05.06.2020, 11:26, Новости дня

Китайская компания Redmi объявила о выходе топовой модификации смартфона Redmi K30 Pro с 12 гб ОЗУ и 512 гб встроенной памяти.

Вместе с тем за столь короткий период времени стоимость смартфона снизилась с 628 до 575 долларов. Напомним, разработчики оснастили смартфон Redmi K30 Pro продвинутым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, а также крупным 6,67-дюймовым экраном с высоким разрешением. Основная камера обладает квадромодулем с главным датчиком 64 мегапикселя. Что касается передней камеры, то она имеет выдвижной модуль на 20 мегапикселей.

Еще одним достоинством аппарата значится подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон получит батарею на 4700 мАч. Здесь предусмотрели улучшенную мощную зарядку на 33 Вт. Остальные особенности аппарата пока удерживаются в тайне.



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